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Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma ve kuvvet çalışması ile tamamlandı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken kuvvet çalışması ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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