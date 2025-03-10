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Konyaspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'la oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda futbolcular iki grup halinde idman yaptılar.

Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda; Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise, topla ısınma ile başlayan ve iki grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idmanı 7'ye 7 oyun, dönüşümlü olarak yapılan koşu ve çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, maç hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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