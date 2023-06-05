Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak olan Konyaspor, antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen idmanda taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen idman, ısınma çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, pas oyunu ile tamamlandı.

Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title