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Konyaspor, Beşiktaş'ı 7 Maç Ardından Yendi

Konyaspor, Beşiktaş'ı 7 Maç Ardından Yendi
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek rakibine karşı şanssızlığını sona erdirdi. Bu galibiyetle Konyaspor, 2021-2022 sezonundan beri Beşiktaş'ı ilk kez yenmeyi başardı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi. Yeşil-beyazlılar, bu maçla birlikte rakibine karşı şanssızlığını da sona erdirdi. Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, siyah-beyazlıları 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Konyaspor bu maç öncesinde Beşiktaş'ı, 2021-2022 sezonunda 27 Aralık 2021 tarihinde yine sahasında 1-0 yenmişti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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