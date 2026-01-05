Konyaspor, Berkan Kutlu ile sözleşme imzaladı

Haberler

Konyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1 yıllık opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Konyaspor, Kutlu'ya 18 numaralı formayı verecek.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Konyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan, 8 kez Ay-yıldızlı formayı terletti. Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek. - KONYA

