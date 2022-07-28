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Konyaspor-BATE Borisov maçının ardından

Konyaspor-BATE Borisov maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arabam.com Konyaspor'a 2-0 yenilerek elenen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, yeşil-beyazlı taraftarların takımını alkışlamasına şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arabam.com Konyaspor'a 2-0 yenilerek elenen BATE Borisov'da teknik direktör Aleksandr Mikhailov, yeşil-beyazlı taraftarların takımını alkışlamasına şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Mikhailov, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iki karşılaşmada da iyi mücadele ettiğini belirtti.

Konyaspor'un ilk maçtaki skor avantajıyla sahaya çıktığını anımsatan Mikhailov, yeşil-beyazlıların iyi oyunuyla 2 gol bularak turu geçtiğini kaydetti.

Mikhailov, oyun içinde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullandığını, bunlardan 3'ünü sakatlık nedeniyle gerçekleştirdiğini vurguladı.

Maç sonunda takımının tribünlerce alkışlanmasına ilişkin ise Mikhailov, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, rakip takımı alkışlamasına açıkçası sevindik. Oyunu beğenmelerine sevindik." diye konuştu.

AA / Abdullah Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Konya Spor Haberler

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