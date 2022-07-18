Konyaspor-BATE Borisov maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek - Haberler

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Konyaspor-BATE Borisov maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek

AA - Murat Kaya - Spor
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Konyaspor-BATE Borisov maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek

Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak müsabakada Correia düdük çalacak. BATE Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

AA / Murat Kaya - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Belarus Spor Haberler

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