Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları rövanş maçında, ilk karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları rövanş maçında, ilk karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Palut, geçen hafta 3-0 kazandıkları maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra Soner Dikmen, Ahmet Oğuz ve Michalak'ı yedek soyundurdu, bu oyuncuların yerine Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Muric ve Rahmanovic'i sahaya sürdü. Konyaspor, BATE Borisov karşısına Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'iyle çıktı. Yeşil-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerin tamamına yakını doldu. BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ise Konyaspor ile geçen hafta oynadıkları maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi. Spor AA / Basir Gülüm UEFA Avrupa Konferans Ligi İlhan Palut Konyaspor Belarus Spor Haberler

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