Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru - İlhan Palut
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla yapacakları maça ilişkin kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla yapacakları maça ilişkin kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
AA / Basir Gülüm - Spor