Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru - İlhan Palut - Haberler

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Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru - İlhan Palut

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla yapacakları maça ilişkin kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla yapacakları maça ilişkin kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

AA / Basir Gülüm - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İlhan Palut Konyaspor Belarus Spor Haberler

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