Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru - Robert Muric

Oyuncu Robert Muric'in açıklamaları Muric: "Taraftarla galibiyeti kutlamak istiyoruz"

KONYA - Robert Muric, ilk maçta elde ettikleri farklı skor avantajına rağmen bu müsabakayı da aynı ciddiyetle oynayacaklarını dile getirdi.

İlk maçın seyircisiz oynandığını anımsatan Muric, "Bu maçı taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onlar bize ekstra enerji verecek, destekleriyle bu galibiyeti kutlamak istiyoruz. İlk maçımda oyuna sonradan girdim ve gol attım. Bu da bana gurur verdi, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.