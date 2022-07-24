Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Basir Gülüm - Spor
Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor, BATE Borisov'u 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak.

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title