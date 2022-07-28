Konyaspor-BATE Borisov UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)Arabam. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan) Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic, Vasilevich Spor AA / Basir Gülüm UEFA Avrupa Konferans Ligi Sırbistan Konyaspor Belarus Spor Haberler

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