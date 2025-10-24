Haberler

Konyaspor Başkanı'ndan Uçar ve Ertaş'a Destek Mesajı

Konyaspor Başkanı'ndan Uçar ve Ertaş'a Destek Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Beşiktaş maçındaki istifa çağrılarını kabul edilemez bulduklarını belirterek teknik direktör Recep Uçar'a ve kaleci Deniz Ertaş'a destek verdi. Atiker, istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğunu vurguladı.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Beşiktaş maçında teknik direktör Recep Uçar'ı istifaya çağrılması ve kaleci Deniz Ertaş'a yönelik tepkileri kabul edilemez bulduklarını açıkladı. Atiker, Konyaspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Beşiktaş maçında tribünlerin teknik direktör Recep Uçar'ı istifaya çağırması ve kaleci Deniz Ertaş'ın ıslıklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Konyaspor internet sitesinden yapılan açıklamada başkan Atiker şu sözlere yer verdi: "Kıymetli Konyaspor camiasına, değerli taraftarlarımıza ve kamuoyuna; Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Konyaspor Kulübü olarak her zaman şeffaflık, dürüstlük ve sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, içinde bulunduğumuz zorlukları gizlemeden, her adımda Konyaspor'un menfaatlerini ön planda tuttuk. Ancak son günlerde gerek tribünlerde gerekse sosyal medyada yaşanan bazı olaylar, camiamızın birlik ve beraberliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı taraftarlarımızın teknik direktörümüz Recep Uçar'a yönelik istifa çağrıları, kalecimiz Deniz Ertaş'a yönelik ıslıklar ve oyuncularımıza, teknik heyetimize hatta futbolcularımıza kadar uzanan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları camiamızı derinden üzmüştür. Eleştiri her zaman değerlidir; ancak hakaret, aşağılama ve saygısızlık kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki, Konyaspor hepimizin ve şehrimizin takımıdır ve sahada mücadele eden her futbolcumuz, bu formayı terletmek için elinden geleni yapmaktadır. Teknik direktörümüz Recep Uçar, göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün geleceği için büyük bir özveriyle çalışmakta, Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün Konyaspor'un en çok ihtiyaç duyduğu şey sükünet, destek ve birlikteliktir. Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor'u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir. Bizler yönetim olarak, kulübümüzü teslim aldığımız şartların zorluklarına rağmen mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya, üretmeye ve şehrimizin adını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Hindistan'da otobüs yangını: 20 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 20 kişi yanarak can verdi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.