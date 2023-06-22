Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 'Hocanın raporuna göre bazı bölgelere 5 transfer yapacağız'

Arabam.com Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Özgökçen, transfer çalışmalarına ilişkin, "İsim vermekten kaçınıyoruz ama inşallah eksik bölgeleri kısa sürede dolduracağız. Hocanın raporuna göre bazı bölgelere 5 transfer yapacağız." dedi.

Özgökçen, Ankara'da JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 2,5 senedir görevde olduklarını belirten Özgökçen, transfer yaparken dikkatli davrandıklarını ifade etti.

İki sezon önce ligi üçüncü bitirdikten sonra büyük bir beklenti oluştuğunu dile getiren Özgökçen, "Biz, 'Konyaspor 4-5 sene ilk 10 içerisinde yer alacak bir takım olacak.' demiştik. Bu sene de sekizinci bitirdik. Transfer sezonu yeni başladı. Çeşitli mevkilerde hocamızla istişare ederek verilen rapor doğrultusunda bazı bölgelere transferler yapılacak. İsim vermekten kaçınıyoruz ama inşallah eksik bölgeleri kısa sürede dolduracağız. Hocanın raporuna göre bazı bölgelere 5 transfer yapacağız." diye konuştu.

"Futbol kulüplerinin uluslararası manada satışının yapılması önemli"

Önemli bir genel kurulu geride bıraktıkları belirten Özgökçen, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Yeni yönetimle sorunların üstesinden gelineceğine inandıklarına kaydeden Özgökçen, "Burada bazı değişiklikler yapıldı. En önemlilerinden birisi de yabancı delegelerin genel kurullarda oy kullanabilmesine izin verildi. Bunun da ülke futbolumuzun gelişimi adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Futbol kulüplerinin uluslararası manada satışının yapılması ve değer kazanması önemli. Bu noktada önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Özgökçen, ekonomik noktada ciddi sıkıntıların olduğunu vurgulayarak, "Yeni yapılan çalışmalarla bunun da üstesinden gelinecektir diye umut ediyoruz." şeklinde konuştu.