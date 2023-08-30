Konyaspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra gruplar halinde yapılan top kapma ve gol çalışması ile devam etti. Futbolcular idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA