Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor

Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 14. kez sahaya çıkacak.

 - Güncelleme:

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 14. kez sahaya çıkacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

İlhan Palut'la ikinci kez Avrupa sahnesinde

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci kez boy gösterecek.

İlhan Palut idaresinde BATE Borisov ile oynanan ilk maçta sahadan 3-0 üstünlükle ayrılan Arabam.com Konyaspor, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj sağlamıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yaptığı ilk maçını UEFA'nın kararıyla Konya'da seyircisiz oynamıştı. Yarın yapılacak rövanş maçına ise taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekip, yarınki maçı kazanması durumunda, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

AA / Basir Gülüm - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Belarus Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title