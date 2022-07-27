Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 14. kez sahaya çıkacak. Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 14. kez sahaya çıkacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı. İlhan Palut'la ikinci kez Avrupa sahnesinde Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci kez boy gösterecek. İlhan Palut idaresinde BATE Borisov ile oynanan ilk maçta sahadan 3-0 üstünlükle ayrılan Arabam.com Konyaspor, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj sağlamıştı. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı. Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yaptığı ilk maçını UEFA'nın kararıyla Konya'da seyircisiz oynamıştı. Yarın yapılacak rövanş maçına ise taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yeşil-beyazlı ekip, yarınki maçı kazanması durumunda, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. Spor AA / Basir Gülüm UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Belarus Spor Haberler

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