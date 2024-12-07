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Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını Konyaspor, 15. dakikada Adil Demirbağ'ın attığı golle 1-0 önde kapattı. İlk yarıda Konyaspor'un çeşitli atakları dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

12. dakikada Larsson'un ceza sahası içine derinlemesine pasında topu alan Gaich'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

13. dakikada Larsson'un ceza yayından sert şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.

15. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyurcan

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Prip, Boateng, Adem Kabak, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Kaluzinski, Soner Dikmen, Larsson, Van de Streek, Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Safuri, Emre Uzun, Townsend, Mert Yılmaz, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Osman Özmert

Teknik Direktör: Alex de Souza

Gol: Adil Demirbağ (dk. 15) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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