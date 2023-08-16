Konyaspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda futbolcular, taktik çalışma ve turnuva maçları yaptı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular, sahada top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ve turnuva maçları ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA