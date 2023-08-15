Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Konyaspor, sezonun 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu artırılıyor.
KONYASPOR, sezonun 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Hazırlık çalışmaları kapsamında teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. 2'ye 2 dar alanda top kazanma ve savunma-hücum çalışmasıyla devam eden idman, topla yapılan oyun çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor