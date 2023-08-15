Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda ısınma, pas çalışması ve dar alanda top kazanma gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Daha sonra futbolcular 2'ye 2 dar alanda top kazanma ve savunma-hücum çalışması gerçekleştirdi. İdman, topla oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA