Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman core ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman gruplar halinde yapılan turnuva maçlarıyla sona erdi. Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

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