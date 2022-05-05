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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Basir Gülüm - Spor
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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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