Haberler

Konyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, 24 Kasım'da Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde devam ediyor. Antrenmana milli takımlarda bulunan bazı futbolcular katılmadı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana; milli takımlarda bulunan futbolcular Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi katılmadı. Isınma ve pas çalışması ile başlayan antrenman, 8'e 8 oyun ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.