Konyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, 24 Kasım'da Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde devam ediyor. Antrenmana milli takımlarda bulunan bazı futbolcular katılmadı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana; milli takımlarda bulunan futbolcular Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi katılmadı. Isınma ve pas çalışması ile başlayan antrenman, 8'e 8 oyun ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor