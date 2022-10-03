Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, dar alan pas oyunu ile başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan futbolcular çift kale maç ile idmanı tamamladı. Ümraniyespor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise salonda core çalışması gerçekleştirdi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.