Konyaspor, Almere City'i mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Konyaspor, ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım müsabakaya; Slowik, Calusic, Damjanovic, Yasir, Ufuk, Oğulcan, Moreno, Baoteng, Rak, Yusuf ve Emrehan 11'iyle çıktı. Almere City ise karşılaşmada; Wendlinger, Floranus, Barbet, Jacobs, Zagaritis, Carbonell, Resink, Ritmeester, Guillaume, Mattoir ve Robinet 11'iyle yer aldı. Konyaspor'un gollerini Moreno, Adil Demirbağ ve Sambou attı. Almere City'in gollerini ise Dors ve Hansen kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor