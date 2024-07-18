Konyaspor, Almere City'i mağlup etti
Konyaspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta Konyaspor'un gollerini Moreno, Adil Demirbağ ve Sambou attı.
Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Konyaspor, ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Almere City ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım müsabakaya; Slowik, Calusic, Damjanovic, Yasir, Ufuk, Oğulcan, Moreno, Baoteng, Rak, Yusuf ve Emrehan 11'iyle çıktı. Almere City ise karşılaşmada; Wendlinger, Floranus, Barbet, Jacobs, Zagaritis, Carbonell, Resink, Ritmeester, Guillaume, Mattoir ve Robinet 11'iyle yer aldı. Konyaspor'un gollerini Moreno, Adil Demirbağ ve Sambou attı. Almere City'in gollerini ise Dors ve Hansen kaydetti.