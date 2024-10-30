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Konyaspor Ali Çamdalı ile Yollarını Ayırdı, Recep Uçar ile Anlaştı

Konyaspor Ali Çamdalı ile Yollarını Ayırdı, Recep Uçar ile Anlaştı
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Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı ve yerine Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Uçar'ın yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KONYASPOR, 29 Nisan 2024 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör Ali Çamdalı ile geçtiğimiz pazartesi günü yollarını ayırdı. Bununla ilgili şu ana kadar resmi açıklamayı yapmayan yeşil beyazlı yönetim, Çamdalı'nın yerine ise teknik direktör Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı, teknik adamlık görevine getirdi. Takımın geçen pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan yönetim, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak bu karar resmi olarak duyurulmadı.

Yeni teknik adam arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan yönetim, Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı. Recep Uçar'ın, yarın Konya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Futbol Konya Spor

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