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Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3 Ocak'ta oynanacak Corendon Alanyaspor maçına iyi hazırlanarak kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Uçar, takımın performansı ve yönetimin kongre kararları hakkında görüşlerini paylaştı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına iyi hazırlanıp, kazanmak için gideceklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Recep Uçar: "Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp kazanmak için gideceğiz"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Konyaspor olarak umarım arzu ettiğimiz başarıları bu sene ulaşırız. Alanyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Cuma günü maçımız var. Her ne kadar ligde onlar daha alt konumda gibi görünse de gerek oyuncu kalitesi olarak gerekse de oyun kalitesi olarak daha yukarıda olabilecek bir takım. Özellikle Sami hocayla beraber son 5 maçta 8 puan almayı becermiş bir takım. Konyaspor olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, kazanmak için gideceğiz. Umarım arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup arzu ettiğimiz sonuçları alıp buraya döneriz" şeklinde konuştu.

"Konyaspor için de umarım bu kongreden daha da güçlenecektir"

Yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararını değerlendiren Uçar, "Yönetimimizin almış olduğu bir karar. Konyaspor büyük bir camia. Şu an yönetimiz ve başkanımız sağ olsunlar bu kulübe çok özverili bir şekilde hizmet ediyorlar. Bu gibi camialar her kongrelerden daha güçlü çıkarlar. Konyaspor da umarım bu kongreden daha da güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

Jevtovic: "Kolay bir maçın bizi beklemediğini söyleyebilirim"

Orta saha oyuncularından Marko Jevtovic ise Alanyaspor maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Son 5 maça istinaden hoca değişikliği yaşayan bir takım ile karşı karşıya kalacağız. Süper Lig'de hiçbir puanın, hiçbir takım tarafından hiçbirine teslim edilmediğini bilmemiz lazım. Süper Lig gibi kaliteli bir ligde oynuyoruz. Burada kolay bir maçın bizi beklemediğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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