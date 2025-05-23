Konyaspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA