Konyaspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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