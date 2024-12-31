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Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanlarda futbolcuların bitiricilik ve taktik çalışmaları öne çıkıyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Futbolcular, daha sonra dönüşümlü olarak 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Bitiricilik ve taktik çalışma ile devam eden antrenman, 10'a 10 oyun ile sona erdi. Rehabilitasyon süresini geride bırakan ve saha çalışmalarına başlayan Josip Calusic ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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