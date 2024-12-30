Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Daha sonra idman, sahada pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti. Futbolcular, pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA