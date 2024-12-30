Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı öncesi antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Antrenman teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi ve pas çalışmaları ile tamamlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Daha sonra idman, sahada pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti. Futbolcular, pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor