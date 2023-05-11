Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyun ile sürdü. Futbolcular mini turnuva ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - KONYA