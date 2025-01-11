Konyaspor, Ahmet Çalık'ı Vefatının 3. Yıl Dönümünde Andı
Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile andı. Kulüp, paylaşımında 'Sensiz kışları yazdım, senli baharları..' notunu düştü.
Konyaspor, Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla andı.
Konyaspor Kulübü, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Sensiz kışları yazdım, senli baharları..' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti. - KONYA