Konyaspor'a kar engeli Spor Haberleri Konyaspor'u taşıyacak uçak, havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştiremedi. Konyaspor'u taşıyacak uçak, havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştiremedi. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Konyaspor, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Konya'dan İstanbul'a gelecek yeşil-beyazlı ekip, kar engeline takıldı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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