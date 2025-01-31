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Konyaspor 6 Maçlık Hasrete Son Verdi

Konyaspor 6 Maçlık Hasrete Son Verdi
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bodrum FK'yı 3-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bodrum FK'ya karşı aldığı galibiyetle 6 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde mücadele ettiği Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti. Ligde en son galibiyetini ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor maçında alan yeşil-beyazlılar, 6 maç sonunda 3 puanın sahibi oldu. Son 6 haftada 3 beraberlik alırken 3 mağlubiyet alan Konya ekibi, söz konusu maçlarda kalesinde 11 gol görürken 8 kez gol sevinci yaşadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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