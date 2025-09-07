Konyalılar Türkiye-İspanya Maçını Dev Ekranlardan İzledi
Konya'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye-İspanya karşılaşmasını dev ekranlardan izlemek için kent meydanını doldurdu. Maç öncesinde İstiklal Marşı okundu ve A Milli Takım'a destek tezahüratları yapıldı.
