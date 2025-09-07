Haberler

Konyalılar Türkiye-İspanya Maçını Dev Ekranlardan İzledi
Konya'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye-İspanya karşılaşmasını dev ekranlardan izlemek için kent meydanını doldurdu. Maç öncesinde İstiklal Marşı okundu ve A Milli Takım'a destek tezahüratları yapıldı.

Konya'da vatandaşlar Türkiye- İspanya maçını meydanlara kurulan dev ekranlardan izledi.

Konya Büyükşehir Belediyesince, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçını izlemek isteyenler için, Konya Kent Meydanı'na 2 dev ekran kuruldu.

Maçı kurulan dev ekranlardan izlemek için kent meydanını dolduran Konyalılar, müsabakanın başlangıcında İstiklal Marşı'nı okudu, ardından A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Zindankale Katlı Otoparkı ve Kalehan Ecadad Bahçesi'nde milli takım forması giyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.

