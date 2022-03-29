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Konyalı taraftarlardan milli takıma destek

İhlas Haber Ajansı - Enver Furkan Çelebioğlu - Spor
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- Konyalı taraftarlardan milli takıma destek Hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Konyalı taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

- Konyalı taraftarlardan milli takıma destek

KONYA - Hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Konyalı taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Konya'da hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımını Konyalı taraftarlar yalnız bırakmadı. Maç öncesi stada gelen taraftarlar milli takımdan umutlu olduklarını ve İtalya'yı yeneceklerini söyledi.

Milli takımın İtalya'yı yeneceğini belirten Şafak Dumanoğlu, "Her taraf cıvıl cıvıl. Biz bu maçı alacağız başka çaresi yok. Portekiz maçı elimizden kaçtı. Ama bu maçı kesinlikle almamız lazım" şeklinde konuştu.

İlk defa bir futbol müsabakası seyretmeye gelen Mehmet Turan da, "Maça geldik. Bu ilk deneyimim olacak. İlk defa stada geliyorum. Ambiyansı görmek istiyorum. Milli takımımızın yanındayız, desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Durmak yok, çalışacağız, başaracağız. Bu sene olmadı seneye inşallah. Ümitliyiz" açıklamasını yaptı.

Necati Arpacı ise, "Seyir zevki için geldik. İtalya'yı izlemeye geldik. Portekiz'e elendik ama olsun. Durmak yok yola devam. 2026 Dünya Kupası'na gideceğiz inşallah" diye konuştu.

Konyalı taraftarlardan milli takıma destek

Konyalı taraftarlardan milli takıma destek

Konyalı taraftarlardan milli takıma destek

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Spor

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