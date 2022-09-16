Konyaaltı, Yalıkavakspor deplasmanında galibiyet arayacak

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne kendi evinde konuk ettiği Üsküdar Belediye galibiyetiyle başlayan Konyaaltı, ligin 2'nci haftasında Yalıkavakspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi, ikinci hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta kendi evinde oynadığı maçta Üsküdar Belediyesi'ni mağlup ederek moral depolayan mavi kelebekler, ikinci hafta maçında deplasmanda Muğla temsilcisi Yalıkavakspor ile karşılaşacak. Lig ve Türkiye kupasının yanı sıra Avrupa kupalarında da zirveyi hedefleyen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, hafta sonunda oynayacağı mücadeleyi de kazanarak ilk deplasman galibiyetine imza atmak istiyor. 18 Eylül Pazar günü saat 17: 00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki mücadeleyi hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak seyredebilecek.

"Konyaaltı'na yakışır bir skor alacağız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeni sezona galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaptı. Üsküdar maçında salonu dolduran hentbolseverlere iyi bir oyun ve galibiyet armağan eden mavi kelebeklere olan inancını ifade eden Başkan Esen, "Hafta sonunda deplasmanda ligin önemli takımlarından biri ile karşılaşacağız ama şampiyonluk hedefimize ulaşmak için böyle kritik maçları kazanmamız gerekiyor. Yeni transferlerle gücüne güç katan takımımızın galip geleceğine inanıyorum. Pazar günü oynanacak maçta bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Yalıkavakspor maçından galip gelmek istediklerini belirten Başantrenör Birol Ünsal ise, "Oyuncularım da ben de hafta sonunda oynayacağımız karşılaşmanın öneminin farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah Konyaaltı'na yakışır bir skorla Antalya'ya döneceğiz" dedi. - ANTALYA