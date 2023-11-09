Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri İspanyol temsilcisi Granollers ile karşılaşacak

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında İspanyol temsilcisi Granollers ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olan takım, bu sezon da başarıya odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri, hafta sonu evinde İspanyol temsilcisi Granollers ile EHF Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında karşılaşacak.

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, yarıştığı bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda yoluna kayıpsız devam ediyor. Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 10 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Mavi Kelebekler, geçtiğimiz yıl kazandığı Avrupa kupasını bu sezon sonunda yine Antalya'ya getirmek istiyor. Hentbol branşında Türkiye'ye ilk kez bir Avrupa kupası kazandırma başarısı göstererek tarih yazan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, bu sezon da Avrupa'nın en büyüğü olma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Başkan Esen'den taraftara davet

EHF Avrupa kupasında bir önceki turda Bosna Hersek temsilcisi Hadzici'yi her iki maçta da farklı mağlup ederek tur atlayan Maviler, üçüncü turda eşleştiği İspanyol temcilcisi Granollers ile de iki maç oynayacak. Granollers ile ilk maç 12 Kasım Pazar günü Antalya Spor Salonu'nda saat 15: 00'te oynanacak. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak kendilerini gururlandıran takımlarının bu yıl da aynı başarıyı gösterecek güce sahip olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bütün spor severleri Pazar günü oynanacak karşılaşmada Avrupa Şampiyonu unvanlı takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA