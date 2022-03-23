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Konyaaltı'nda Egemenlik Kupası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaaltı'nda Egemenlik Kupası

Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası kayıtları başladı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası kayıtları başladı. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu turnuvada son başvuru tarihi ise 29 Mart Salı günü olarak belirlendi.

Konyaaltı Belediyesi Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası düzenliyor. 1-23 Nisan tarihleri arasında HayatPark'ta gerçekleştirilecek turnuva için kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu belirtildi. Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'nın 1- 23 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Egemenlik Kupası Tenis Turnuvamız için başvurular başladı. HayatPark'ta gerçekleştireceğimiz turnuvamıza tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Tenis, Mart, Spor, Haberler

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