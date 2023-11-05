Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı Liderliğini Sürdürdü

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde deplasmanda Bursa'yı da mağlup eden Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri, averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa Şampiyonu Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle başladığı süper ligde fırtına gibi esiyor. Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde lider durumda olan Mavi Kelebekler, deplasmanda Bursa BBSK'yı da farklı mağlup ederek sekizinci maçından da galip ayrıldı. Geçtiğimiz yıl bir alt ligde şampiyon olarak süper lige yükselen Bursa karşısında ilk yarıyı da 8-17 skorla önde bitiren Konyaaltı, üstün oyununu ikinci yarıda da devam ettirerek sahadan 18 - 36 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. - ANTALYA