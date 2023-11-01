Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı Liderliği Sürdürmek İstiyor

Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, Bursa BBSK maçını da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Takım, hem ligde hem de Avrupa'da kayıpsız bir şekilde ilerliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta Üsküdar'ı farklı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri, deplasmanda oynayacağı Bursa BBSK maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürmek istiyor.

Yarıştığı bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle sezona giren Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor. Avrupa kupası mücadelesinde Bosna Hersek temsilcisi Hadzici'yi her iki maçta da mağlup ederek bir üst tura çıkan Mavi Kelebekler, süper ligde oynadığı 7 maçı da kazanmasını bildi. Gerek evinde, gerekse deplasmanda oynadığı tüm maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Maviler, geçtiğimiz hafta Üsküdar karşılaşmasında aldığı farklı galibiyet sonrasında averaj farkı ile liderliğe yükselmişti.

Hedef, zirvede kalmak

Konyaaltı'nda hedef, hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Bursa BBSK'yı da mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürmek. Karşılaşma 5 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Mudanya Spor Salonu'nda oynanacak. Hentbolseverler mücadeleyi Konyaaltı Belediyesi YouTube hesabından canlı olarak takip edebilecek. Kadın hentbol takımının sezona çok iyi başladığını ve her geçen gün daha iyi performans gösterdiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Takımımız geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturdu. Hafta sonu oynayacakları mücadeleden de istenilen sonucu alarak galibiyet serisini devam ettireceklerine inanıyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA