Konyaaltı Bisiklet Takımından Başarılı Sonuçlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaaltı Bisiklet Takımından Başarılı Sonuçlar

ANKA - Spor
 - Güncelleme:
Konyaaltı Bisiklet Takımından Başarılı Sonuçlar

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, hafta sonunda Kahramanmaraş ve Burdur’da düzenlenen iki yarıştan başarılı sonuçlar alarak Antalya’ya döndü.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, hafta sonunda Kahramanmaraş ve Burdur'da düzenlenen iki yarıştan başarılı sonuçlar alarak Antalya'ya döndü.

Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup XCO C2 Dağ bisikleti yarışlarında Elit Erkekler kategorisinde Serdar Anıl Tepe, ikincilik kupası kazanırken; Burdur'da gerçekleştirilen Bölgesel Yarış birinci Grup-birinci Yarış – Burdur Ulusal Yol Şampiyonası U17 kategorisinde ise Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, takımlar düzeyinde ikincilik kupasının sahibi oldu. Yine aynı yarışta bireysel kategoride Onur Dizer Biçer, dördüncü; Muhammed Ali Şişman, altıncı; Yaşar Erol da yedinci olma başarısını gösterdi.

AMATÖR BRANŞLARA DESTEK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her iki yarışta da hem bireysel hem de takım halinde, podyumda kendilerine yer bulan sporcuları tebrik etti. Katıldıkları her yarışta başarılı sonuçlar elde ederek kendilerini gururlandıran sporculara teşekkür eden Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak amatör branşları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

ANKA / Spor

Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title