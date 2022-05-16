Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Tekirdağ Spor'u 35-29 yendi - Haberler

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Tekirdağ Spor'u 35-29 mağlup etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maçın ilk düdüğünden itibaren oyunda üstünlük kuran Konyaaltı Belediyespor, baskısını bitiş düdüğüne kadar sürdürdü. İlk yarısını 21-15'lik skorla tamamlayan Mavi Kelebekler, maç sonunda 35-29'luk skorla sahadan galip ayrıldı.

Konyaaltı Belediyespor, aldığı galibiyetle 4. sıradaki yerini korudu.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Avrupa biletini alan Konyaaltı Belediyespor, ligde de mücadelesini sürdürüyor.

Güçlü bir takım kurduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hem oynanan oyundan hem de alınan skordan memnun olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin büyük bir kısmına ulaştıklarını kaydeden Esen, "Takımımız tecrübe kazandıkça, koyduğumuz hedefleri aşarak yoluna devam ediyor. Bu sezon en çok istediğimiz hedeflerden biri olan Avrupa kupalarına katılacağız. Bunun yanında ligde de mücadelemizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.