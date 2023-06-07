Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyespor, konuk ettiği Kastamonu Belediyespor'u 33-31 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 19-15 üstünlüğüyle tamamlandı. Antalya ekibi, bu sonuçla seride skoru 2-2'ye getirdi. Şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.