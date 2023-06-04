Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'a 33-32 mağlup oldu. Bu sonuçla 2-1'e gelen seride önceki iki maçı Kastamonu Belediyespor kazanmıştı.