Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u ağırlayacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Konyaaltı Belediyespor, yarın Antalya'da Kastamonu Belediyespor'u ağırlayacak.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önceki deplasman mücadelesinde Kastamonu Belediyespor'u 33-32 yendiklerini hatırlattı.

Kastamonu Belediyespor'un seride 2-1 üstün olduğunu belirten Ünsal, "Dördüncü maçı da kazanarak seriyi eşitlemek istiyoruz. Kazanacak gücümüz var. Seyircimizin önünde kupayı vermek istemiyoruz." dedi.

Ünsal, sakatlıkları bulunan Yasemin Şahin, Sanja Premovic, Cansu Akalın'ın yarın ki mücadelede forma giyemeyeceğini kaydetti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin dördüncü maçı, Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak. Seride eşitlik olması durumunda şampiyon takımın belirleneceği son karşılaşma, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.