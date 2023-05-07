Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nı kazandı

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, İspanya ekibi Atletico Guardesi'yi 33-20 yenerek EHF Avrupa Kupası'nın sahibi oldu. Bu başarıyla kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım oldu. Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta takımın antrenörü Birol Ünsal kupanın Antalya'ya çok yakıştığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanşında İspanya ekibi Atletico Guardesi'yi 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu. Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu başarıyla kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım oldu.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinde 23-17 kaybettiği ilk maçında rövanşında sahasında İspanya ekibi Atletico Guardes'i konuk etti. Sahasında oynadığı maçta rakibine 13 sayılık üstünlük kuran Konyaaltı Belediyespor, tarihi bir zafere imza attı. Mücadelede baştan sona üstün oynayan Konyaaltı Belediyespor'da mücadelenin en skorer oyuncusu ise Sanja oldu.

"Antalya Spor Salonu'nda oynanan EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i yenerek Avrupa Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Ülkemize hentbolda ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran temsilcimiz ile gurur duyuyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor, Konyaaltı Belediyespor'un başarılarının devamını diliyorum."