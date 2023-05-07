Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nı kazandı
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Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, İspanya ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek EHF Avrupa Kupası'nın sahibi oldu. Konyaaltı Belediyesi, kupayı ilk kez Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi.
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinde İspanya ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu. Konyaaltı Belediyesi, kupayı ilk kez Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor