Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. sırada
Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yenerek, sezonu üçüncü sırada bitirdi.
Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama 3-4'üncülük mücadelesi ikinci maçında Kastamonu Belediyespor'u 43-39 yenerek, sezonu üçüncü sırada bitirdi.
Antalya temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da 18 Mayıs'ta rakibiyle oynadığı ilk maçı da 40-38 kazanmıştı. Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor ligi 4. sırada tamamladı.