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Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde finale yükseldi

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde finale yükseldi

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-29 yenen Konyaaltı Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-29 yenen Konyaaltı Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Akdeniz Üniversitesi Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 37-31 mağlup eden Konyaaltı Belediyespor, finalde Kastamonu Belediyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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