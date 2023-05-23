Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı finalinde finale yükseldi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-29 yenen Konyaaltı Belediyespor, adını finale yazdırdı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-29 yenen Konyaaltı Belediyespor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Akdeniz Üniversitesi Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 37-31 mağlup eden Konyaaltı Belediyespor, finalde Kastamonu Belediyespor ile karşılaşacak.